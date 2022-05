Incidente stradale lungo la statale 121: ferita donna

Un incidente stradale è avvenuto oggi intorno alle 18 sulla strada statale 121 direzione Paternò, nel territorio del Comune di Misterbianco, all'altezza del rifornimento Margoil. Una signora ancora per causa da accertare è andata a sbattere contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza in eccedenza del 118 per prestare i soccorsi e la polizia stradale. La conducente è stata trasportata all’ospedale San Marco di Catania per ulteriori accertamenti.