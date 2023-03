Incidente stradale a Misterbianco, coinvolte più auto: strada bloccata in direzione Catania

Incidente stradale lungo la strada statale 121, nei pressi dello svincolo di Misterbianco. Coinvolte più auto nell'impatto e, dalle prime informazioni arrivate, ci sarebbero feriti di cui non si conoscono le condizioni. La strada, in direzione Catania risulta al momento bloccata a causa dei mezzi incidentati che bloccano la carreggiata interessata. Lunghe code si registrano in direzione del capoluogo etneo. Sul posto presenti le Forze dell’Ordine.

In aggiornamento