Incidente a Mineo, perde il controllo dell'auto: due giovani vittime e due feriti

E' accaduto alle prime luci dell'alba, intorno alle ore 5.30. Quattro giovani, a bordo di una Fiat Panda, sono andati a finire contro un guardrail. L'incidente autonomo è avvenuto al Km 36 della strada statale 285, Catania-Caltagirone, in territorio di Mineo. Le vittime sono due giovani di Niscemi: una ragazza di 21 anni e un 30enne. Non sono state rese note le generalità delle due vittime. Gli altri due occupanti dell'auto hanno riportato ferite e sono stati trasportati all'ospedale di Gravina di Caltagirone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere e i carabinieri delle compagnie di Palagonia e Mineo che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.