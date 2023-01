Antonio Sorbello, 59 anni, originario di Catania ma residente a Misterbianco, è la vittima del grave incidente stradale avvenuto ieri lungo la strada statale 114 “Della Costa Saracena” al km 6, in territorio comunale di Augusta. Un mezzo pesante e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e l'altra ha perso la vita. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di un furgoncino quando, per cause in fase di accertamento, è finito contro un camion. Per il 59enne non c’è stato nulla da fare.