Incidente sulla statale 288: perde la vita un automobilista

Nella collisione, per cause ancora da accertare, è rimasto ferito anche un altro uomo. E' accaduto nei pressi di Ramacca

Incidente mortale lungo la strada statale 288 "di Aidone" che è chiusa al traffico al chilometro 11, nei pressi di Ramacca. Secondo le prime ricostruzioni due auto si sono scontrate violentemente e nell'impatto una persona ha perso la vita mentre un'altra è rimasta ferita. A comunicarlo è l'Anas: il personale è sul posto per la gestione della viabilità provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento