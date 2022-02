Incidente a Taormina, ciclista di Mascali cade in un burrone e muore

Grave incidente intorno alle 11 lungo la provinciale tra Taormina e Castelmola in località Madonna della Rocca. Un ciclista di 61 anni è precipitato in un burrone dopo aver urtato la ringhiera che delimita un curvone. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Letojanni, la polizia municipale e i carabinieri per le operazioni di soccorso. Ma tutto è stato inutile, l'uomo originario di Mascali è deceduto in seguito alle lesioni riportate dopo il volo di una decina di metri. La sua bicicletta è rimasta invece incastrata tra le grate della recinzione.