Perde il controllo dello scooter e si schianta: Belpasso piange il 29enne Fabrizio Cavallaro

Si chiama Fabrizio Cavallaro l'uomo che ha perso la vita la notte scorsa in un rocambolesco incidente stradale avvenuto in piazza Galatea a Catania. Il 29enne, originario di Belpasso, era in sella ad una moto che è finita sull'asfalto vicino alla rotatoria, per cause in corso di accertamento. Probabilmente ha inciso l' alta velocità: il mezzo è quasi distrutto. Con lui c'era un 18enne, rimasto ferito gravemente ed ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro. Sul posto per i rilievi e le indagini sono intervenuti i vigili urbani di Catania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scena del sinistro ripresa da un lettore di Cataniatoday