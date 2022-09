Incidente stradale a Librino, perdono la vita due giovani in sella ad una moto

Due giovani di 29 e 20 anni hanno perso la vita in un incidente stradale verificatosi questa notte in viale Nitta, a Librino, intorno alle 2 del mattino. Entrambi viaggiavano a bordo di una moto: non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo o se il mezzo a due ruote abbia avuto una collisione con un altra vettura. Inutili i soccorsi dei sanitari dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e dovranno ora ricostruire la dinamica dell'incidente.