Incidente stradale a Bologna, si schianta con l'auto contro un semaforo: morto catanese

Incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio in viale Gozzadini, a Bologna, all’altezza di Porta Santo Stefano. Un uomo di 76 anni, Giovanni Bottari, alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell’utilitaria che è andata a schiantarsi contro un palo semaforico.

Ferito gravemente, è deceduto durante il trasporto in ambulanza all’ospedale. Il 76enne era originario di Catania ma era da tempo residente a Bologna. Vista la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, non è escluso che l’uomo abbia avuto un malore. Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale.