Scontro mortale sulla Ragusa Catania: muore a 45 anni il professore Giovanni Occhipinti

Ancora una volta la Ragusa-Catania si rivela essere strada foriera di morte. E' accaduto ieri notte l'ennesimo incidente mortale: a perdere la vita è stato Giovanni Occhipinti, ragusano di 45 anni. Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo di Vizzini, nei pressi di un distributore di carburante. La sua auto (una Opel), per cause da accertare, si è scontrata con una Citroen C3. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre 3 persone trasportate all'ospedale di Caltagirone. La morte di Occhipinti ha colpito la comunità ragusana: era un volto noto nell'ambiente ibleo per i suoi studi brillanti che lo avevano condotto in Francia, alla prestigiosa Sorbona. Aveva una cattedra in Fisica ed era noto per i suoi studi di geofisica e qualche anno addietro era stato premiato nell'ambito della manifestazione "Ragusani nel Mondo".