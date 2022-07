Incidente autonomo in moto ad Acireale, perde la vita il 42enne Marco Ardizzone

Un drammatico incidente in moto si è verificato questa notte ad Acireale in via San Girolamo, ad Acireale, coinvolgendo due fratelli, uno dei quali è deceduto a causa del violento impatto. Il suo nome è Marco Ardizzone. Un commerciante molto noto in tutta la provincia di Catania, attivo da oltre 20 anni nel settore della pesca e della subacquea. Il suo negozio a gestione familiare di via Vittorio Emanuele II, Mare Blu, è da sempre un punto di riferimento anche per molti clienti del resto della provincia etnea e non solo. In base ai primi rilievi effettuati dalla polizia è probabile si sia trattato di un incidente autonomo. Il fratello, ferito, è stato trasportato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni.