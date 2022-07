Incidente autonomo in moto ad Acireale, perde la vita il 42enne Marco Ardizzone: grave il fratello

Un drammatico incidente in moto si è verificato questa notte ad Acireale in via San Girolamo, ad Acireale, coinvolgendo due fratelli, uno dei quali è deceduto a causa del violento impatto. Il suo nome è Marco Ardizzone. Un commerciante molto noto in tutta la provincia di Catania, attivo da oltre 20 anni nel settore della pesca e della subacquea. Il suo negozio a gestione familiare di via Vittorio Emanuele II, Mare Blu, è da sempre un punto di riferimento anche per molti clienti del resto della provincia etnea e non solo. In base ai primi rilievi effettuati dalla polizia è probabile si sia trattato di un incidente autonomo.

Il fratello 41enne, ferito, è stato trasportato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, ha riportato un gravissimo trauma ad una gamba, per il quale è stato trattato dagli ortopedici al fine di recuperare il più possibile la funzionalità dell'arto. È stato quindi ricoverato in Terapia intensiva post operatoria, con prognosi riservata.

La comunità acese è sconvolta per la notizia giunta questa mattina. Gli Ardizzone sono molto conosciuti in città e stimati da tutti dopo aver passato quasi trent'anni nel loro rinomato punto vendita. Per questo motivo è stata annullata anche la processione di Maria Santissima del Carmelo, prevista per il pomeriggio del 16 luglio. "Anche se oggi è giorno di festa per la nostra comunità - si legge nella nota degli organizzatori - perché onoriamo Maria Santissima del Carmelo, la nostra celeste patrona, siamo con il cuore triste per la disgrazia accaduta a due fratelli che avevano un negozio nei pressi del nostro quartiere. Pertanto non faremo stasera la processione esterna con il simulacro della Madonna ma riduciamo la festa solo in chiesa e le sante messe saranno alle ore 17 e 30 alle 18 e 30 e alle 20."

Aggiornamento ore 16: aggiunti particolari sul bollettino medico del ferito