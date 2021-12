Sbalzato fuori dall'auto precipita in un viadotto sulla Catania-Siracusa: morto un 50enne di Acireale

E' un uomo di 50 anni originario di Acireale, Stefano Amoruso, la vittima dell'incidente stradale mortale avvenuto stamani lungo l'autostrada Catania-Siracusa, all'altezza di Melilli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero sei le auto coinvolte. Tre i feriti, tutti uomini, conducenti di altri mezzi coinvolti nel sinistro e che sono stati soccorsi dai medici.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica e cosa abbia causato il violentissimo impatto. Ad avere la peggio è stato proprio il 50enne sbalzato dall'abitacolo e precipitato nel sottostante viadotto Veneziano. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso, ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto personale dell'Anas, che aveva inizialmente parlato di una vettura volata giù dal viadotto, e delle forze dell'ordine per il ripristino della regolare circolazione. Poi è stato ricostruito il drammatico incidente che non ha lasciato scampo all'uomo.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni dell'autostrada nel tratto interessato. La procura aretusea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.