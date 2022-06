Incidente stradale in tangenziale, moto contro guardrail: un morto e un ferito

Un morto e un ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso sabato notte, intorno alle 2:15, sulla tangenziale di Catania, nel territorio di Misterbianco. La vittima aveva 26 anni e si chiamava Francesco Loria, il ferito ha 34 anni: entrambi di Catania. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, i due viaggiavano a bordo di una moto, che per cause in corso di accertamento, è andata a schiantarsi contro il guardrail. A darne notizia ufficiale sui social è stato Pietro Crisafulli, presidente di Sicilia Risvegli e Vittime della Strada, nonché referente Associazione Unitaria familiari Vittime della Strada Odv, che conosceva la vittima.