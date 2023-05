Si schianta con la moto contro il guardrail: morto un 32enne

Un tragico incidente mortale si è verificato nella giornata di ieri lungo la Catania-Gela, in territorio di Caltagirone. A perdere la vita il 32enne Giuseppe Triolo, di San Michele di Ganzaria.

Il giovane stava viaggiando sulla sua Aprilia 750 insieme a un amico, anch’egli su una moto, quando ha perso il controllo del mezzo lungo la Statale 417, andando a sbattere contro il guardrail in prossimità di una curva. Nonostante l'intervento immediato del personale del 118, Triolo è deceduto poco prima dell’arrivo in ospedale, mentre i sanitari cercavano di portarlo al centro ospedaliero di Caltagirone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caltagirone, che stanno indagando sulle cause dello schianto.

“La Comunità Sammichelese è stata colpita tragicamente per la grave perdita di una giovane vita spezzata in un incidente stradale - ha scritto in un post su Facebook, il sindaco di San Michele di Ganzaria, Danilo Parasole - L’Amministrazione Comunale e la cittadinanza esprimono il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie Triolo e La Rocca in questa circostanza di dolore per la prematura scomparsa di Giuseppe”.