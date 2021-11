Si schianta in moto contro un palo della luce: muore un 19enne

Una vera e propria tragedia quella che ha scosso Caltagirone. Il giovane Eduard Tarnauceanu, ragazzo di origini romene ma da anni residente in città, ha perso la vita in in incidente autonomo avvenuto la scorsa notte. Il giovane ha perso il controllo della sua moto in via del Mazzone, alla periferia della città, e ha impattato violentemente contro un palo della pubblica illuminazione. Destino fatale per il ragazzo che aveva acquistato la moto dei suoi sogni soltanto da pochi giorni. Lavorava in una panineria e stava rientrando al lavoro. A seguito del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 e non c'è stato nulla da fare; sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per comprendere la dinamica dell'incidente.