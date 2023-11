Perde il controllo della sua moto e sbanda, 29enne in rianimazione al Cannizzaro: è grave

Un 29enne di Paternò è rimasto gravemente ferito durante un incidente stradale verificatosi sulla ss 121 all'altezza del territorio di Adrano. Ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi: il mezzo si è distrutto completamente. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa dell'ospedale Cannizzaro, dove è stato condotto in elisoccorso in codice rosso per un politrauma, l'uomo è stato valutato al trauma center e presenta un trauma toracico grave, delle fratture alla gamba e delle ferite lacero contuse. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione.