Giovane acese cade con la moto nel fiume Alcantara e muore annegato

Tragedia nell'Alcantara: ha perso la vita un giovane originario di Acireale di 33 anni. E' accaduto nel pomeriggio e il giovane Mario Tommasi con la sua moto da cross stava seguendo un sentiero nella zona dell'Alcantara, punto di separazione tra la provincia etnea e quella messinese.

Avrebbe, per cause da accertare, perso il controllo del mezzo e dal sentiero che stava percorrendo sarebbe scivolato con il suo mezzo nel fiume non riuscendo a sottrarsi alla corrente. E' stato trascinato via dalla forza dell'acqua e non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo esanime è stato recuperato dai vigili del fuoco.