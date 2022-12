Incidente stradale lungo la statale 121: ferita una donna

Un incidente autonomo si è verificato questa mattina lungo la strada statale 121, allo svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania. Una donna ha urtato contro il guardrail e si è ribaltata su un fianco con l'auto, una Fiat 500. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i militari dell'Arma dei carabinieri, per ricostruire la dinamica del sinistro, e i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno estratto la donna dal mezzo. Trasportata all'ospedale San Marco per accertamenti, non avrebbe riportato ferite gravi.