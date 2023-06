Incidente mortale sulla provinciale 211, un'auto finisce contro un muro: morta una donna

Una donna di 46 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale autonomo, avvenuto in territorio di Bronte lungo la provinciale 211. Anche il marito della signora deceduta e i due figli della coppia sono rimasti feriti, in maniera non grave, durante l'urto della loro Volkswagen Golf contro un muro. Sul luogo del sinistro, avvenuto la notte scorsa, sono intervenuti icarabinieri della Compagnia di Randazzo ed i soccorritori del 118.