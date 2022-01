Tutti sull'Etna senza catene, una nevicata blocca trenta auto a Piano Provenzana

Nel pomeriggio di oggi, le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Randazzo e del distaccamento dei volontari di Linguaglossa sono intervenute a Piano Provenzana, per un'improvvisa e abbondante nevicata che ha sorpreso e messo in difficoltà diversi automobilisti non equipaggiati per percorrere le strade in quelle condizioni. Al momento delle prime chiamate di soccorso, erano circa trenta le autovetture rimaste bloccate. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e tre spazzaneve della Città Metropolitana di Catania e del Comune di Linguaglossa. Si ricorda che fino al 15 aprile è obbligatorio portare le catene a bordo (o pneumatici appositi) sulle strade provinciali che attraversano il nostro vulcano.