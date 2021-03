Incidente stradale sulla Orientale Sicula, veicolo in fiamme: chiusa strada statale

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione

Anas rende noto che sulla strada statale 114 "Orientale Sicula" il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 110,700, a Catania, per la presenza di un veicolo in fiamme. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.