Tangenziale, violento impatto tra 5 auto nello svincolo Paesi Etnei

Violento impatto lungo l'autostrada Catania Messina all'altezza dello svincolo Paesi Etnei. Poco dopo le 17,30 di oggi, alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, è arrivata una richiesta di soccorso per un incidente stradale verificatosi in tangenziale a Catania, sulla carreggiata in direzione Messina, in prossimità dell'ultima uscita per Catania. L'incidente, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, ha coinvolto 5 autovetture.

Si ha notizia di almeno due feriti: il più grave è stato estratto dall'abitacolo di una Fiat Panda dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento nord del comando provinciale di Catania e immediatamente consegnato ai sanitari del servizio 118 presenti sul posto.

Il traffico risulta bloccato nel tratto di tangenziale interessato. Personale della polizia stradale sta effettuando rilievi per accertarne le cause e gestendo la viabilità.