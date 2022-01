Incidente stradale lungo la statale di Palagonia, scontro tra due auto: un morto

Sulla strada statale 385 “Di Palagonia” il traffico è attualmente rallentato con formazione di code, nelle vicinanze di Lentini, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.