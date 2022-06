Incidente stradale sulla A19, incendio e tamponamento a catena: feriti

A causa di un incendio e del fumo che ha invaso l'autostrada A-19, Palermo-Catania, c'è stato un tamponamento a catena all'altezza di Catenanuova. Cinque le auto coinvolte, due i feriti, soccorsi da tre autoambulanze. L'autostrada è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova. Come fa sapere Anas, il suo personale è sul posto per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.