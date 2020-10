Incidente sulla Palermo-Catania, illeso il cantante neomelodico De Martino: morto un 60enne

È Stefano Cardella, 60enne, la vittima dell' incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Palermo-Catania. Lo scontro tra due mezzi è avvenuto tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, all’altezza del chilometro 167, nell’Ennese. Coinvolti nel sinistro un furgone, con a bordo un 25enne, e una Porsche Cayenne sulla quale viaggiavano la vittima e il cantante neomelodico Daniele De Martino, rimasto illeso. Dalla pagina Facebook ufficiale, nelle scorse ore, è arrivata la conferma: “Ciao a tutti. Sì, è vero, Daniele ha avuto un incidente ma state tranquilli, sta bene. La persona che gli stava accanto non ce l’ha fatta. Vi prego, non telefonatemi, vi darò io delle notizie. Grazie a tutti“. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Il conducente del furgone è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

