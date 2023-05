Incidente stradale a Paternò, a perdere la vita un 45enne di Santa Maria di Licodia

Lo scontro tra un furgone e due utilitarie è avvenuto ieri, al km 42,900, lungo Statale 284 a Paternò, in contrada Scalilli. A perdere la vita è stato Antonio Colino 45 anni, paternese ma residente a Santa Maria di Licodia. Colino, che lascia la moglie e due figli, stava andando al lavoro quando è rimasto vittima del terribile incidente. Sul posto sono intervenuti tre ambulanze del 118, i carabinieri della compagnia di Paternò, la polizia stradale di Randazzo e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Adrano e Paternò. L’uomo sarebbe stato investito da un mezzo mentre percorreva regolarmente sulla sua corsia di marcia.

Il commento del sindaco di Santa Maria di Licodia Giovanni Buttò: "Mi stringo al dolore dei familiari a nome di tutta la cittadinanza - ha commentato a VideoStar-. Questo incidente dimostra la pericolosità della strada statale 284. Non c'è più tempo da perdere, si devono prendere provvedimenti urgenti, non possiamo assistere inerti a queste tragedie. È fondamentale che si facciano rispettare le regole, che si ricorra per esempio all'uso degli autovelox e che i trasgressori paghino severamente. Con un deterrente del genere è possibile limitare il numero degli incidenti".

"Da qualche mese sulla Statale 284 sono stati spenti gli autovelox, nei territori di Paternò e Biancavilla – si legge in una nota del deputato nazionale, Francesco Ciancitto -. Visto il fondamentale ruolo che le telecamere ricoprono dal punto della sicurezza viabile ho contattato il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, chiedendole un intervento. Il Prefetto convocherà i primi cittadini già nei prossimi giorni per verificare i motivi che ad oggi hanno impedito la riattivazione del controllo con telecamera".