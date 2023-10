Incidente stradale in piazza Santa Barbara, a Paternò. Per cause ancora in fase di accertamento, una donna che si trovava alla guida di un'auto ha investito un pedone che stava attraversando la strada. Sul posto è intervenuto personale del 118 che hanno prontamente fornito le cure necessarie all’uomo, stabilizzandolo prima di trasportarlo all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per la ricostruzione della dinamica. L'uomo avrebbe riportato delle ferite agli arti inferiori ma non è in gravi condizioni.