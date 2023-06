Incidente stradale a Paternò, scontro tra due auto: due feriti

Grave incidente stradale sulla statale 284 in contrada Scalilli, in territorio di Paternò. Lo scontro è avvenuto, nei pressi di una curva, tra un' Alfa Romeo 147 e una Fiat Bravo ma non si conosce ancora la dinamica. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Dalle prime indiscrezioni, ci sarebbero due feriti di cui uno grave. La strada è chiusa al traffico.