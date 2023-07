Incidente stradale a Paternò, intorno alle ore 13.30, lungo la strada provinciale 229. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una Fiat Panda e una Fiat Punto, come riporta 95047.it. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tre ambulanze per dare il primo soccorso ai feriti, i carabinieri e la Polizia municipale di Paternò per i rilievi. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Una donna è rimasta ferita, il traffico ha subito rallentamenti.