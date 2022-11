Incidente stradale a Paternò, scontro tra auto e scooter: 18enne ferito

Un incidente stradale si è verificato a Paternò, nel pomeriggio di oggi, all'incrocio tra le vie Tenente Cunsolo ed Emanuele Bellia. Ad essere coinvolti nel sinistro, un'auto e uno scooter guidati rispettivamente da un 22enne e un 18enne, entrambi paternesi. Proprio quest'ultimo avrebbe riportato gravi ferite, in particolare alla testa. Adesso il giovane si trova in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro di Catania, dopo l'intervento immediato dei sanitari e di un elicottero intervenuto sul luogo dell'incidente per accelerare i soccorsi. I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequesto e ad effettuare i rilievi del caso è stata la polizia municipale.