Incidente stradale sulla statale 284, scontro frontale tra due auto: feriti

E' in corso di accertamento la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle ore 13.30 lungo la strada statale che attraversa le falde occidentali dell'Etna. L'impatto è avvenuto in contrada Scalilli, in territorio di Paternò. Lo scontro tra due auto, una Ford Fiesta e una Citroen C3, è stato frontale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Paternò, i vigili del fuoco e il 118. I feriti sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Lunghe code e rallentamenti si registrano in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.