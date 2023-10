Perde controllo dell'auto e si ribalta, insegnante muore dopo trasporto in ospedale

Un bollettino di guerra. Ancora una vittima della strada. Ancora una vita spezzata troppo presto. Come riportato da Romatoday È morta in ospedale una donna di 41 anni - Alessandra Tortomasi - dopo aver perso il controllo della sua auto che si è poi ribaltata. L'incidente stradale è avvenuto sabato pomeriggio a Lanuvio, nella zona dei Castelli Romani.

L'intervento dei soccorritori nel pomeriggio del 14 ottobre in via Astura, nel territorio di Lanuvio. All'altezza di via Isola della Maddalena la 41enne, una insegnante, ha perso il controllo della Fiat 500 che stava conducendo. La vettura si è poi ribaltata con la conducente sbalzata fuori dall'abitacolo.

Da subito in condizioni gravi l'insegnante - originaria di Paternò - è stata soccorsa dal personale del 118. Elitrasportata all'ospedale San Camillo la donna è spirata poco dopo. A Lanuvio per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ariccia, con l'ausilio degli agenti della polizia locale di Lanuvio. Resta da accertare la dinamica.