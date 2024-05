È morto il centauro coinvolto nell'incidente autonomo a Guardia Mangano

Non ce l'ha fatta Venerando Patanè, il 31enne rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la frazione acese di Guardia Mangano. Nonostante il tempestivo intervento e il trasporto all'ospedale Cannizzaro di Catania, il giovane è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni il giovane mentre era alla guida della sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti prontamente un'ambulanza, tre pattuglie della polizia locale e l'elisoccorso del 118. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale