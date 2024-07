Tragedia lungo la strada provinciale 29, 19enne perde il controllo dello scooter e muore

Un giovane di 19 anni ha perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 29, a pochi chilometri dall'ingresso di Scordia.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il ragazzo, che si trovava alla guida del suo scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo rovinosamente sull'asfalto.

Immediatamente allertati, i soccorritori sono giunti sul posto con un'ambulanza. Il diciannovenne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Le forze dell'ordine sono intervenute per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.