Perde la vita un 26enne in un incidente stradale

E' accaduto in località Oxena, a Militello, nella tarda mattinata. A seguito di un violento impatto non c'è stato nulla da fare

Un tragico incidente ha reciso una giovane vita. E' accaduto questa mattina a Militello, in località Oxena: la vittima è Emanuele Pillirone, di 26 anni. Secondo quanto riporta il portale Militello.info l'incidente potrebbe essere stato autonomo lungo l'arteria che collega Militello con Fracofonte. Il violento impatto non ha lasciato scampo al giovane che era a bordo di una Citroen di colore bianco. Sul posto sono intervenuti soccorritori e militari della locale stazione dei carabinieri, che hanno accertato l'avvenuto decesso dell'uomo. Sono in corso i rilievi e le indagini per appurare le cause del sinistro.

Sui social tanti i messaggi di cordoglio. Nella pagina della community di Militello si legge: "Oggi perdiamo un altro figlio, trovare le parole in questo momento è difficile: tristezza, incredulità per questa tragedia che colpisce tutta la comunità militellese per la perdita di una perla di ragazzo. Un ragazzo solare allegro di animo buono, a nome di tutta la comunità ci stringiamo forte alla famiglia Pillirone per la perdita del caro Emanuele". Anche l'amministrazione comunale ha espresso la vicinanza alla famiglia per la grave perdita.

(Immagine di Militello.info)