Incidente a Piano Tavola, scontro tra auto e moto: morto 18enne

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi nella frazione belpassese di Piano Tavola. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto (Alfa Giulietta) e uno scooter (SH 125) si sono scontrati in via Rinaudo.

Lo scontro si è rivelato fatale per uno dei due giovani che viaggiavano sul due ruote. Il ragazzo, 18enne di Misterbianco, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania dove, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto.

L’altro centauro è stato trasportato al San Marco dove è attualmente ricoverato. Rimasto illeso il conducente dell'auto.

A indagare sulle dinamiche dell'incidente i carabinieri della compagnia di Paternò.