Incidente a Piano Tavola, auto contro guardrail: un morto e un ferito

Incidente mortale nella notte, in via Valcorrente, a Piano Tavola, frazione di Belpasso. A perdere la vita un 26enne di Belpasso, che era alla guida di un'auto, una Peugeot 107. Gravemente ferito l'amico 25enne, anche lui di Belpasso. Ad intervenire, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per estrarre dalle lamiere la vittima. Il personale del 118, intervenuto sul posto ha potuto solo constatare la morte del 26enne, mentre il 25enne è stato trasportato in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Belpasso. Da una prima ricostruzione si trattarebbe di un incidente autonomo. L'auto, per cause da accertare, si sarebbe scontrata contro il guardrail centrale. Indagano i carabinieri