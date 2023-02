Incidente stradale a Piedimonte Etneo, morti madre e figlio: i nomi delle vittime

Sono la 40enne Sabrina Pagano e il figlio Samuel Cavallaro di 19 anni le vittime dell'incidente mortale verificatosi la scorsa notte al km 208 della strada statale 120, tra Piedimonte Etneo e Linguaglossa. L'autista della seconda vettura coinvolta, una Volkswagen Golf, un 25enne, è ricoverato nell'ospedale di Giarre, ma non sarebbe in pericolo di vita. Come reso noto dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, l'impatto è stato molto forte e uno dei due veicoli ha preso fuoco.

È stato constatato il decesso del ragazzo sul posto, mentre la madre gravemente ferita è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto con 2 ambulanze. E' deceduta poco dopo. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto allo spegnimento dell'incendio delle auto ed alla messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Sul posto militari dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti di competenza. La procura ha aperto un'inchiesta.