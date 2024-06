Pirata della strada investe un 17enne in moto e fugge: indagano i carabinieri

Un nuovo incidente stradale si è verificato a Santa Maria di Licodia, precisamente in via Vittorio Emanuele. Nello scontro tra un'auto e una moto, un 17enne che guidava il mezzo a due ruote è rimasto ferito, anche se in maniera non grave. Fortunatamente il ragazzo indossava il casco protettivo, che ha prevenuto conseguenze più gravi. Il conducente dell'auto è però fuggito senza prestare soccorso al giovane ed è attualmente ricercato dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini per identificare il pirata della strada. Un'ambulanza del 118 è arrivata rapidamente sul posto, trasportando il minorenne in ospedale per le cure necessarie dopo le prime medicazioni d'urgenza.