Chiuso tratto della Catania-Palermo, scontro tra 4 auto e diversi feriti

Un incidente con 3 mezzi coinvolti è avvenuto lungo l'autostrada Catania - Palermo, nel territorio di Belpasso. L'impatto, per cause da accertare, sarebbe accaduto oggi pomeriggio e la dinamica è ancora da accertare. Diversi i feriti e sono 8 le persone coinvolte di cui 4 trasportate in ospedale. Sul posto ha operato la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. Ancora non si conoscono con esattezza le condizioni delle persone coinvolte: sul posto sono presenti i sanitari del 118 e per agevolare il loro lavoro è stato chiuso un tratto dell'autostrada, in entrambe le direzioni. Per il traffico diretto a Palermo è stata allestita uscita a Motta con rientro a Gerbini. Il traffico diretto a Catania è stato deviato con uscita obbligatoria a Gerbini e rientro nello svincolo di Motta. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e le forze dell'ordine per i primi rilievi.