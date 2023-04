Incidente stradale a Ragalna, perde il controllo della moto e si schianta: ferito

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Ragalna. Un 21enne era alla guida di un mezzo a due ruote e, per cause in fase di accertamento, ne avrebbe perso il controllo. È accaduto in via Cavalieri e sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e l'elisoccorso per trasportarlo in ospedale in codice rosso. Adesso si trova ricoverato al Cannizzaro di Catania in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Paternò per ricorstruire la dinamica dell'incidente.