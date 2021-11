Via Giuffrida, auto travolge ragazzo in monopattino

E' accaduto intorno all'una di notte un incidente stradale in via Vincenzo Giuffrida nei pressi dell'imbocco dell'autostrada. Un ragazzo, di circa 20 anni, in monopattino è stato travolto da un'auto. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per appurare la dinamica e per i rilievi di rito. Il mezzo dell'autista è stato sequestrato e sono intervenuti i sanitari del 118. Il giovane ha riportato serie ferite ad una gamba.