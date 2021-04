Incidente stradale a Ramacca, scontro tra un trattore e un'auto: morto 49enne

Un incidente mortale si è verificato, ieri, sulla strada statale 288 "Di Aidone" a Ramacca. Coinvolti un trattore e un'auto Bmw, una persona ha perso la vita. Si tratta di un uomo di 49 anni di Castel di Judica che guidava il mezzo agricolo. Il conducente dell'auto, un 36enne di Ramacca, ha invece riportato ferite ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro. Le cause dell'impatto sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti il personale di Anas, il 118 le forze dell'ordine, per la gestione della viabilità e per il ripristino delle condizioni di sicurezza.