Incidente mortale nella notte in viale Libertà, a Ramacca. A perdere la vita il 20enne Ivan Oliveri che era alla guida di una Ford Focus con a bordo altri due ragazzi. In base alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo prima contro un lampione della pubblica illuminazione e poi contro un albero. Inutili i soccorsi, per Ivan non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Feriti in maniera lieve gli altri due passeggeri: per uno di loro è stato richiesto il trasporto in ambulanza e l'altro invece ha ricevuto le cure sul posto. Sono intervenuti i carabinieri, due ambulanze e i vigili del fuoco.

Tanti i messaggi di cordoglio per questa giovane vittima. Il fratello, con un commovente post su Facebook, lo ricorda: "Vedete, non ci sono parole da parte mia per descrivere il dolore nel ricevere durante la notte una telefonata che non avresti mai voluto ricevere, ma riflettendoci mentre piango voglio provare a trovarle, il mio ‘fratellino’, e sì, strano a dirsi perché avevamo ben 21 anni differenza, il classico 'Gigante buono', premuroso con tutti, rispettoso ed anche un simpaticissimo, rompi palle, amico di tutti al paese, io e i miei fratelli nonostante fossimo più grandi eravamo conosciuti come i fratelli di Ivan. Sì, proprio lui che era conosciuto da tutti, il classico personaggio che ti anima la serata e con cui non ci s’annoia mai, ecco io non lo so se veramente esiste un Dio, perché quando succedono queste cose certe domande te le poni, tipo perché? Cosa mai aveva ed avevamo fatto per meritarci questo straziante dolore? Ma perché proprio lui? Che letteralmente esplodeva di Senso della vita! Voglio fare questo post per mettere a conoscenza tutti del triste avvento e mi auguro che possiate portare sempre nel vostro cuore il simpatico ricordo di uno splendido Gigante buono! Ti ho amato con tutto me stesso e lo farò per sempre fratello mio, ovunque tu sia. Avrei solo voluto più tempo per dimostrartelo. Se tutto questo fosse solo un brutto sogno, svegliatemi per favore".