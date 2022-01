Incidente stradale a Randazzo, scontro tra auto e camion: a perdere la vita la 33enne Gina D'Amico

E' una donna di 33 anni la vittima dell'incidente mortale di questa mattina avvenuto poco prima delle 9, lungo la statale 120, in territorio di Randazzo. Si tratta di Gina D'Amico, di Linguaglossa, insegnante e mamma. L'impatto letale è avvenuto tra una Ford Focus dove si trovava la donna e un camion guidato da un 49enne. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Randazzo, la causa dell'impatto potrebbe essere stato il manto stradale ghiacciato. In quel tratto di strada vige, infatti, l'obbligo di catene o di pneumatici invernali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la vittima e i medici del 118. Per quanto riguarda il traffico, Anas comunica che il tratto di strada interessato dall'incidente è stato sbloccato ed è stata ripristinata la normale circolazione.