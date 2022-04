Riposto, impatto tra scooter e furgone: perde la vita motociclista 29enne

Alba di sangue a Riposto. Questa mattina, intorno alle 6,30, un incidente è costato la vita a un giovane di origine tunisina - ma residente da anni in città - di 29 anni. Il ragazzo era a bordo di uno scooter e all'incrocio tra via Roma e Corso Italia ha impattato violentemente contro un furgone in transito. Un volo di diversi metri e l'impatto al suolo non gli avrebbero lasciato scampo: nonostante l'arrivo del 118 per il 29enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito e per appurare la dinamica del sinistro. La salma del giovane è stata restituita alla famiglia.