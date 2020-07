Incidente mortale a Giarre, perde la vita un 21enne investito in scooter da un camion

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Giarre in corso Sicilia. La vittima è un 21enne di Riposto, Salvatore Cosentino. Guidava uno scooter Honda ed è stato centrato in pieno da un pulmino Iveco, finendo poi sbalzato a terra con gravissime lesioni. I sanitari del 118 hanno chiamato l’elisoccorso che è poi atterrato in zona, prelevando il giovane per tentare di salvargli la vita. Il ragazzo è deceduto subito dopo durante i tentativi di rianimarlo eseguiti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Giarre e gli agenti della polizia locale che hanno sequestrato i mezzi coinvolti nel tragico incidente.

