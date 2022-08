Incidente stradale a San Giorgio, morto in ospedale un 40enne: indagano i vigili urbani

Un uomo di 40 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nel quartiere di San Giorgio. La vittima è stata inizialmente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Marco, dove è morta. Nell'ospedale è intevenuta anche una volante della polizia in quanto, in un primo momento, le ferite riportate dall'uomo sembravano riconducibili a colpi di un'arma da fuoco. Ma la Questura precisa che non si è trattato di ferimento da sparatoria. Sull'incidente stradale, per ricostruire la dinamica, indagano i vigili urbani.