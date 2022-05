Incidente stradale a San Giovanni Galermo, un morto ed un ferito grave

Un morto ed un ferito che, attualmente, si trova in prognosi riservata. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a San Giovanni Galermo a Catania, all'altezza del ristorante La Griglia. Ad intervenire sul posto la polizia municipale e, inizialmente, i carabinieri su segnalazione di un cittadino. Ancora non si conosce bene la dinamica dell'incidente, ma dalle prime testimonianze si tratterebbe di due pedoni investiti da un'auto il cui conducente si sarebbe poi fermato per prestare soccorso.

In aggiornamento